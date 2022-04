Adani punge la Juventus: “Errore lasciare Dybala”

L'ex difensore sul futuro della Joya

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un rebus, almeno per quanto riguarda la sua prossima squadra. Certo è, che il numero 10 della Juventus non resterà in bianconero. A commentare quello che sembra essere un addio annunciato è stato l'ex difensore e ora commentatore tv Lele Adani a La Gazzetta dello Sport.

Sulle doti del calciatore, Adani ha detto: "Paulo è un giocatore straordinario, un talento a cui devi concedere la possibilità di sbagliare. Anzi, devi permettergli di poter sbagliare tante volte nella stessa partita, deve essere libero di cercare sempre la giocata più difficile perché è nelle sue corde e perché tanto ne basta una fatta bene per vincere la partita. Quindi più fiducia sente addosso più si sente libero di poter inventare. E inventando, può incidere in maniera decisiva".

Sulla scelta della Juventus di non puntare più su di lui: "Sono rimasto molto stupito, mi aspettavo che Paulo e la Juve continuassero ancora insieme. Per me la Juve ha commesso un grosso errore: uno come Dybala, se non ce lo hai, lo cerchi. E se ce lo hai in casa, te lo tieni stretto".