Addio a Ezio Vendrame: era il George Best italiano

Il mondo del calcio piange Ezio Vendrame. L’ex giocatore, accostato a campioni internazionali come George Best e Mario Kempes per il look e il modo di stare in campo piuttosto eccentrico, si è spento a 72 anni dopo aver lottato per diverso tempo contro un tumore. Da calciatore vestì le maglie di Vicenza e Napoli, facendosi apprezzare per le giocate e detestare dagli allenatori per la vita sregolata fuori dal terreno di gioco. Il suo unico rimpianto? Aver fatto un tunnel a Gianni Rivera, il suo grande idolo. Dopo aver concluso la sua carriera, scrisse diversi libri, tra i quali spicca “Se mi mandi in tribuna godo”, uscito nel 2002.