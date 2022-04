Adrien Silva sulla sua esperienza alla Sampdoria: “Mi sono divertito tanto”

Le parole del centrocampista portoghese

Adrien Silva ha collezionato 44 presenze e una rete con la Sampdoria . L'ex centrocampista blucerchiato è attualmente in forza all' Al-Wahda , club di Abu Dhabi. In un'intervista a goal.com, il giocatore portoghese è tornato a parlare della sua esperienza a Genova, toccando anche l'argomento Cristiano Ronaldo . Queste le sue parole:

"Mi sono divertito nei mesi con la Sampdoria. Il campionato è molto duro, serve dare il 200%. Ogni partita è una battaglia. Ora è su un buon livello dopo che negli ultimi anni c’è stato un calo. Qui è una cultura diversa, ovviamente, ma voglio comunque vincere. Il livello non è il top, ma sta migliorando. Investono nei giovani e ci sono giocatori locali con delle qualità. Cristiano Ronaldo oltre a quello che fa in campo, crea un'atmosfera positiva anche nello spogliatoio. Ha sempre tenuto discorsi prima delle partite, cosa importante per noi durante l'Europeo in Francia. È ancora in forma anche se ha 37 anni? Certo, questo non sorprende, perché questo è Ronaldo, ma inizi a pensare: "Fino a che età può continuare a farlo?". La sua longevità è la cosa più speciale che ha. Ovviamente fisicamente con così tanti partite può diventare sempre più difficile man mano che invecchi. Ma gioca ancora 60 o 70 partite all'anno ed è ancora in ottima forma, quindi penso che possa ancora giocare per altri 4-5 anni ad alto livello".