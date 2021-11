Afena-Gyan, l’agente: “E’ come Eto’o per velocità, fisico e movenze”

Arthur (ag. Felix Afena-Gyan): "Per averlo a disposizione c'è stato scambio di documenti fino a ieri stesso. In Ghana sono tutti impazziti per lui. Per velocità, fisico e movenze può ricordare Eto'o"

Josè Mourinho potrebbe aver trovato a Roma il nuovo Samuel Eto'o che a Milano fu uno degli artefici del Triplete dell'Inter. Oliver Arthur, agente di Felix Afena-Gyan, autore di una doppietta nella vittoria della Roma di ieri sera contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo 92.7. "Ieri, non avendo risposto alla convocazione della Nazionale ghanese, c'è stato uno scambio di documenti tra la Roma e la Federazione ghanese per ottenere il nullaosta a farlo giocare ma, di fatto, nessun problema. Quando ci siamo sentiti nel post partita mi ha ringraziato per tutto quello che ho fatto per lui, di campo non abbiamo parlato, c'era l'aspetto emotivo dominante. In Ghana c'è grandissimo entusiasmo per quello che è successo ieri sera, sono impazziti per lui: nelle radio, in tv e sui social non si parla di altro e sto ricevendo chiamate da chiunque. La rinuncia alla convocazione in Nazionale? Felix non ha nessun problema con loro, ci mancherebbe, ama il Ghana e l'idea di giocare per la sua Nazionale lo entusiasma ma è stata presa una decisione dettata dal processo di crescita del ragazzo. Noi vogliamo che la sua convocazione non sia un caso isolato o occasionale ma che, attraverso il lavoro, possa diventare un'esperienza continuativa. A chi somiglia? Per velocità, struttura fisica e movenze può ricordare Samuel Eto'o. Il movimento calcistico ghanese sta crescendo moltissimo e infatti assisto diversi giocatori che fanno parte settori giovanili di squadre italiane: Inter, Hellas Verona, Sassuolo, Bologna e Parma".