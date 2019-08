Affare Dybala, irrompe Marotta e sorprende tutti: lo vuole all’Inter

Si accende la sfida tra Juventus e Inter. Derby d’Italia anche sul mercato. L’affare Lukaku si era arricchito di un altro pezzo con l’inserimento dei bianconeri pronti ad offrire uno scambio con Dybala. L’argentino, però, nelle ultime ore, sta riflettendo sul proprio futuro e grazie allo stallo, i nerazzurri avrebbero fatto la loro contromossa.

Beppe Marotta – che non ha mai nascosto il proprio debole per la Joya – si sarebbe attivato per scippare Dybala alla Juventus inserendo nella trattativa Mauro Icardi. Lo scenario è possibile, soprattutto per le difficoltà da parte di entrambe le società italiane, ad arrivare alle richieste economiche del Manchester United per Lukaku.

Nella due giorni di Londra, il ds della Juventus Paratici ha parlato sia con i dirigenti del club inglese, trovando la massima disponibilità, che con gli agenti della Joya. Come detto, però, qui il via libera non c’è ancora stato. Via libera che potrebbe, invece, esserci con direzione Milano, sponda Inter. Marotta ha parlato con Dybala e avrebbe pronta l’offerta alla Juventus con Icardi inserito nell’affare. Il bomber nerazzurro non ha scelta: restare da separato in casa, o essere ceduto ai bianconeri. Le piste Napoli e Roma, ad oggi, sembrano più lontane.