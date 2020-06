Agnelli conferma: “Scudetto solo sul campo”

Una cosa sembra certa: in caso di nuovo stop al campionato, la Juventus non accetterebbe lo scudetto a tavolino. Il presidente della squadra bianconera avrebbe affermato nel corso dell’Assemblea di Lega andata in scena nella giornata di ieri, la posizione della sua società.

Lo aveva detto anche in passato e la sua idea non cambia: “I titoli si assegnano sul campo, altrimenti noi non lo vogliamo”. Con queste parole Andrea Agnelli avrebbe confermato la scelta di non ricevere lo scudetto e quindi di lasciare vuota la casella del Tricolore 2019-2020. Con la cristallizzazione della classifica in caso di nuovo stop, si andebbero, quindi, a decidere le posizioni solo per l’accesso alle coppe e la retrocessione in Serie B.