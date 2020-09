Continuano le reazioni di sportivi ed ex calciatori sull’inchiesta in corso che riguarda l’uruguaiano Suarez per l’ottenimento della cittadinanza. Dopo Nicola Berti, anche Aldo Agroppi ex Torino e Fiorentina non usa parole morbide e attacca di sponda la Juventus. A tmw.com Agroppi dice: “Io dopo l’asilo ho impiegato cinque anni per imparare l’italiano. Ora ho visto che bastano cinque minuti…”