Ahi Borini, lesione al retto femorale. Rischia tre settimane di stop

Tegola per l’Hellas Verona. Dopo un periodo stracolmo di soddisfazioni per i risultati ottenuti la squadra di Juric subisce un colpo importante. Fabio Borini infatti dovrà stare ai box per un periodo di circa tre settimane. L’ex Milan durante i minuti finali della gara della Dacia Arena contro l’Udinese ha riportato una lesione muscolare, di primo grado, del retto femorale della coscia sinistra. A riportarlo è Goal.com.

Il tempo esatto di recupero si saprà solo nei prossimi giorni. Quel che è certo è che i compagni di reparto di Borini dovranno fare gli straordinari per consolidare la sesta posizione in classifica e far continuare la corsa agli scaligeri.