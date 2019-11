AIA, Giacomelli fermato dopo gli errori di Napoli-Atalanta

Pochi minuti fa l’AIA ha reso note le disegnazioni arbitrali per l’11^ giornata di Serie A. Come si può notare non è presente Piero Giacomelli, direttore di gara colpito dalle tante polemiche successive alla sfida tra Napoli e Atalanta di mercoledì sera. Non ci sarà neppure Irrati, arbitro di Udinese-Roma. Confermato invece Luca Banti al VAR: sarà a Lecce per la gara tra salentini e Sassuolo. Ecco tutte le altre disegnazioni:

ATALANTA – CAGLIARI

ABISSO di Palermo

COLAROSSI – DI IORIO

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: DI PAOLO

BOLOGNA – INTER

LA PENNA di Roma 1

PASSERI – CECCONI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DEL GIOVANE

FIORENTINA – PARMA

PAIRETTO di Nichelino

VIVENZI – VECCHI

IV: PRONTERA

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: VALERIANI

GENOA – UDINESE

PASQUA di Tivoli

MONDIN – BACCINI

IV: MAGGIONI

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: BINDONI

HELLAS VERONA – BRESCIA

MARIANI di Aprilia

FIORITO – SCHENONE

IV: SERRA

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: GALETTO

LECCE – SASSUOLO

ROS di Pordenone

RANGHETTI – GORI

IV: GIUA

VAR: BANTI di Livorno (VAR Pro)

AVAR: LONGO

MILAN – LAZIO

CALVARESE di Teramo

COSTANZO – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO di Pinerolo

AVAR: PAGANESSI

ROMA – NAPOLI

ROCCHI di Firenze

MELI – PERETTI

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: LO CICERO

SPAL – SAMPDORIA

CHIFFI di Padova

LIBERTI – CAPALDO

IV: MINELLI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: PRETI

TORINO – JUVENTUS

DOVERI di Roma 1

GIALLATINI – TEGONI

IV: GUIDA

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: CARBONE