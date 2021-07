Aia, l’arbitro Calvarese (diresse Juventus-Inter del 15 maggio) si è dimesso

Inattesa decisione del fischietto di 45 anni

Sorpresa all'Aia per le dimissioni inattese dell'arbitro Gianpaolo Calvarese di Teramo. Il fischietto di 45 anni, che ha diretto più di 150 partite di Serie A e B dalla stagione 2008-09 ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Questo si legge nella lettera con cui ha comunicato la sua decisione, irrevocabile, all'Associazione italiana arbitri, guidata dallo scorso febbraio da Alfredo Trentalange. Calvarese ha ricevuto tante critiche dopo la direzione di gara dello scorso 15 maggio di Juventus-Inter, con due rigori ed espulsioni che lasciarono molti dubbi. Soprattutto quello dato alla Juventus a 4' dalla fine per un fallo su Cuadrado. Le immagini diedero torto all'arbitro che non consultò la Var. Rigore che si rivelò fondamentale per la vittoria della Juventus sui campioni d'Italia. Tre punti fondamentali per l'undici di Pirlo per l'accesso alla Champions League.