Aic, Calcagno: “Lavoriamo per anticipare di mezz’ora le partite”

Umberto Calcagno, ex calciatore e attuale presidente dell’Assocalciatori (AIC), ha parlato a Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport, per parlare della ripartenza della stagione e del possibile cambio di orario per le partite.

Calcagno: “Partite mezz’ora prima”

“Orari delle partite anticipate? Non siamo così favorevoli all’anticipo della partita delle 17. Per via del caldo. Noi eravamo orientati su gli orari 17; 19; 21. Le partite del pomeriggio sono poche? Stiamo ragionando, i calciatori stanno dimostrando grande responsabilità per questa situazione eccezionale. Spero che anche le televisioni, sotto questo aspetto, ci diano una mano. Anche per la carta stampata e la radio”, ha detto Calcagno. “Ci sono esigenze televisive che prevedono che tra una partita e l’altra ci siano 2 ore e 15. Noi abbiamo chiesto non si giocasse di pomeriggio ma non era possibile. Poi abbiamo trovato una soluzione con la Lega. E quindi stiamo collaborando”.

