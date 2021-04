Aic, Calcagno: “Rivedere legga Melandri e ridistribuire meglio i ricavi”

Calcagno è preoccupato anche per la fuga di molti giovani dal calcio

"“Nelle serie minori sono ripresi gli allenamenti da ieri, nonostante i campionati siano ancora sospesi. È importante già il solo essersi ritrovati - queste le parole del Presidente Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Tornare a divertirsi è uno degli aspetti più importanti del nostro mondo, come componente federale continueremo a lavorare per capire come si possa riprendere a giocare senza più interruzioni. Credo sia giusto che i calciatori, professionisti e non, si vaccinino e si ritorni alla vita normale anche nello sport. Il più grande timore è che questa crisi pandemica abbia accelerato l’allontanamento dei ragazzini dall’attività motoria, costringendoli da un anno all’inattività: i dati sui tesseramenti sono preoccupanti in tutte le associazioni. Lo stato deve essere più presente nello Sport di base: i decreti dovranno dare un contributo importante per far ripartire la locomotiva. La federazione ha già stanziato ingenti somme per la Lega Dilettanti e sono convinto che ci saranno altri aiuti, ma lo Stato deve fare la sua parte: lo sport è un asset fondamentale come la scuola, e non solo per la formazione dei ragazzi ma anche per la voglia di affacciarsi nel mondo dell’attività motoria, importante per tutti.