Aic, parte ritiro dei “senza contratto”. Tra i 59 Barzagli e un ex del Catania in A

Ha preso il via oggi (e si concluderà il 6 agosto prossimo senza pause intermedie), presso “Il Centro Tecnico di Coverciano” (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze), il ritiro precampionato organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori riservato ai “senza contratto”.

Grazie all’accordo con la FIGC, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti (vedi lista allegata) potranno conseguire l’abilitazione ad “Allenatore di base – Uefa B” seguendo l’apposito “Corso” che si svolgerà nello stesso periodo della preparazione. Durante il periodo dell’attività verranno organizzate delle partite amichevoli (vedi dettaglio a seguire) utili per assicurare ai partecipanti quella competitività che sicuramente non guasta e soprattutto per creare quella “vetrina” che sarà utile per favorire la collocazione dei calciatori.

Staff

Il gruppo dei partecipanti verrà diviso in tre squadre ognuna delle quali potrà contare su uno staff (coordinato da Renzo Ulivieri – AIAC e Nicola Bosio – AIC) composto da 3 allenatori (Ettore Donati, Francesco D’Arrigo e Marco Maestripieri), 2 preparatori dei portieri (Massimo Cacciatori e Dario Pilotto), 3 preparatori atletici (Vinicio Papini, Michele Petranzan e Fausto Cannavacciuolo), 3 medici (Maria Grazia Rubenni, Guido Lotti e Giulio Ciullini), 3 fisioterapisti (Fabrizio Casati, Marco Di Salvo e Leonardo Raveggi) e 3 magazzinieri (Mattia Orrù, Arjuna Girolami e Alberto Meneghello).

Aggregati

Al ritiro, oltre a Andrea Barzagli, prenderanno parte anche le calciatrici Lara Barbieri, Giulia Domenichetti e Giorgia Motta con Salvatore Iudica della Nazionale Italiana Amputati.

Amichevoli

Ogni squadra (denominata Rappresentativa AIC 1, 2 e 3) disputerà alcune partite amichevoli. Al momento sono in programma:

Mercoledi 24 luglio: Modena – AIC (Fanano ore 17,00); AIC – Equipe Campania (Coverciano ore 17,00); Triangolare beneficenza AIC-Finanza & Friends–Il Cuore di Grosseto (Grosseto ore 20,45)

Domenica 28 luglio: AIC – Grosseto (Coverciano ore 18,00); Carrarese – AIC (Carrara ore 18,00); Montevarchi – AIC (Montevarchi ore 20,45)

Mercoledi 31 luglio: 16° Memorial Clagluna (triangolare tra le 3 Rappresentative AIC a Coverciano alle ore 17,00)

Domenica 4 agosto: Prato – AIC (Fiumalbo ore 17,30); Sangiovannese – AIC (Sangiovanni Valdarno ore 17,30); AIC – S. Donato Tavarnelle (Coverciano ore 18,00)

ELENCO ADERENTI “CENTRO PREPARAZIONE PRECAMPIONATO AIC”

Coverciano 18 luglio – 06 agosto 2019

N. COGNOME NOME D.NASC. RUOLO ULTIMA SOCIETA’ SERIE

1 ACQUAFRESCA ROBERT 11/09/1987 attaccante SION svizzera

2 AGNELLI CRISTIAN 23/09/1985 centrocampista FOGGIA B

3 AQUILANTI ANTONIO 08/11/1985 difensore SICULA LEONZIO C

4 BARZAGLI ANDREA 08/05/1981 difensore JUVENTUS A

5 BELINGHERI LUCA 06/04/1983 centrocampista PADOVA B

6 BIFULCO MARINO 09/08/1982 portiere MONOPOLI C

7 BOTTA STEFANO 03/11/1986 centrocampista VIS PESARO C

8 BRIGANTI MARCO 06/05/1982 difensore VIS PESARO C

9 BRIVIO DAVIDE 17/03/1988 difensore CHIASSO Svizzera

10 BRUNELLI MATTEO 06/05/1994 portiere PRATO D

11 BRUNO SALVATORE 09/11/1979 attaccante REZZATO D

12 CAPUANO CIRO 10/07/1981 difensore SVINC

13 CASTIGLIA IVAN 06/01/1988 centrocampista TRIESTINA C

14 CECCARELLI LUCA 20/03/1983 difensore PISTOIESE C

15 CORADO GASTON 05/02/1989 attaccante VIRTUS FRANCAVILLA C

16 CORTICCHIA NICOLO’ 11/02/1993 centrocampista FONDI C

17 COSER ACHILLE 14/07/1982 portiere ALBINOLEFFE C

18 CROCE DANIELE 09/09/1982 centrocampista CREMONESE B

19 CRUCIANI MICHEL 04/05/1986 centrocampista BADESSE ECC

20 DALLA BONA DANIELE 12/08/1983 centrocampista GIANA ERMINIO C

21 DAMONTE LORIS 05/08/1990 centrocampista ALBISSOLA C

22 DELLA ROCCA FRANCESCO 14/09/1987 centrocampista PADOVA B

23 DELLAFIORE HERNAN PAOLO 02/02/1985 difensore PAGANESE C

24 DI BARI VITO 07/04/1983 difensore TARANTO D

25 DOMIZZI MAURIZIO 28/06/1980 difensore VENEZIA B

26 FABIANO GIANNI 09/07/1984 centrocampista VENEZIA B

27 FAUTARIO SIMONE 12/02/1987 difensore SEREGNO D

28 FEOLA IVANO 24/11/1991 portiere NOCERINA D

29 FILIPPINI ALBERTO 10/04/1987 attaccante ALMAJUVENTUS FANO C

30 FINOCCHIO FRANCESCO 30/04/1992 attaccante RENATE C

31 GERONI ENRICO 18/06/1989 centrocampista REZZATO D

32 GHIDOTTI DANIELE 03/03/1985 difensore AGLIANESE D

33 GIORGI LUIGI 19/04/1987 centrocampista TERAMO C

34 GRASSI LUIGI 21/10/1983 attaccante SERAVEZZA D

35 GRECO GIUSEPPE 06/08/1983 attaccante ZOLA D

36 LA ROCCA IACOPO 17/02/1984 difensore MELBOURNE Australia

37 LAGOMARSINI ETTORE 22/01/1993 portiere AVELLINO D

38 LANER SIMON 28/01/1984 centrocampista ADRENSE D

39 LONGHI ALESSANDRO 25/06/1989 difensore PADOVA B

40 MANCINO NICOLA 08/03/1984 attaccante CASERTANA C

41 MANFREDINI NICOLO’ 01/05/1988 portiere SPEZIA B

42 MORO DAVIDE 02/01/1982 centrocampista SVINC

43 NARDINI RICCARDO 27/06/1983 centrocampista AGLIANESE D

44 NOCERINO ANTONIO 09/04/1985 centrocampista BENEVENTO B

45 NOLE’ MATTEO 11/08/1985 centrocampista GHIVIZZANO D

46 PANARIELLO ANIELLO 08/10/1988 difensore TRENTO D

47 PASQUAL MANUEL 13/03/1982 difensore EMPOLI A

48 PEDRELLI IVAN 08/04/1986 difensore ROBUR SIENA C

49 PUGGIONI CHRISTIAN 17/01/1981 portiere BENEVENTO B

50 PULZETTI NICO 13/02/1984 centrocampista PADOVA B

51 QUINTO MARCELLO 25/10/1985 centrocampista PRATO D

52 RIZZATO SIMONE 21/09/1981 difensore VIS PESARO C

53 SALVIATO SIMONE 12/07/1987 difensore VICENZA C

54 SANSONE GIANLUCA 12/05/1987 attaccante NEFTCI BAKU Azerbaijan

55 SORRENTINO STEFANO 28/03/1979 portiere CHIEVO VERONA A

56 SOSA CRISTIAN 19/02/1985 difensore ALMAJUVENTUS FANO C

57 SUCCI DAVIDE 11/10/1981 attaccante MASSA LOMBARDA ECC

58 TORRI OMAR 30(03/1982 attaccante VERTOVESE ECC

59 ZANON DAMIANO 09/02/1983 difensore CITTA’ DI L’AQUILA I CAT

1 BARBIERI LARA 02/02/1986 Centrocampista CALCIATRICE

2 DOMENICHETTI GIULIA 29/04/1984 Centrocampista CALCIATRICE

3 MOTTA GIORGIA 18/03/1984 Difensore CALCIATRICE

4 IUDICA SALVATORE 27/11/1984 Portiere NAZIONALE AMPUTATI