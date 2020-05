Aic, Tommasi avverte: “Molte società non potranno rispettare i protocolli”

La Figc e il Comitato Tecnico Scientifico stileranno i protocolli di sicurezza per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre di Serie A, B e C. Sarà comunque complicato, se non impossibile, che i club di terza serie riusciranno a sostenere i costi di tali protocolli.

AIC – Alle parole di incertezza del ministro Spadafora ora si aggiungono anche quelle di Damiano Tommasi, presidente Aic: “Speriamo di avere conferme, siamo in attesa. Al momento è sicuramente qualcosa di impegnativo perché molte società non sono nelle condizioni di rispettare queste condizioni dal punto di vista infrastrutturale, ma sono valutazione che non spettano all’AIC”. Il riferimento alle squadre di Serie C sembra chiaro.

RIPRESA – Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Tommasi ha poi aggiunto: “Al momento non abbiamo la soluzione, la nostra attenzione è rivolta alle fasce economiche più basse, alle categorie non professionistiche ed alla salute degli atleti. Siamo in contatto con altri Sindacati europei, capire quali sarebbero i rischi e le precauzioni”.