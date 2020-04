Aic, Tommasi: “Nessun accordo per gli stipendi. C’è schizofrenia”

Fermi tutti. Non c’è nulla da festeggiare riguardo all’accordo tra la Lega Serie A e l’AIC sul taglio agli stipendi dei calciatori, semplicemente perché non l’intesa non c’è. Damiano Tommasi, ospite a Radio1 Sport ha parlato della nodosa questione che da tempo ormai tiene banco. Queste le sue parole: “Quello che ha pubblicato la Lega non è una proposta, ma un suggerimento alle società. Non c’era nessun accordo da trovare perché non abbiamo mai parlato con la Lega di taglio di stipendi o di riduzione. In un momento come questo si mette alla gogna un’intera categoria in questo modo per ottenere benefici economici ma ci si dimentica che questi stipendi sono previsti dalle società e pagati dalle società”.

SCHIZOFRENIA – Una situazione definita schizofrenica proprio dallo stesso Tommasi: “Oggi, purtroppo, chi deve far quadrare i conti taglia i costi ma c’è schizofrenia perché da una parte si dice non vi paghiamo più e dall’altra che a metà maggio si torna in campo”.