Aic, Tommasi: “Vogliamo protocolli per allenamenti individuali”

Venerdì primo maggio il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha dato l’ok ai calciatori professionisti di potersi allenare in maniera individuale nei rispettivi centri sportivi. Nonostante il via libera, alcuni club hanno deciso di non convocare i propri giocatori se non quando verrà individuato un protocollo condiviso da tutti.

TOMMASI – Il presidente dell’Aic Damiano Tommasi ha parlato proprio di questo ai microfoni di SkySport: “Dobbiamo capire quanto l’ordinanza dell’Emilia Romagna possa essere messa in pratica: ma l’individuazione di protocolli per aprire a allenamenti individuali e’ stato al centro del colloquio che ho avuto con il ministro Spadafora. Discrepanza tra regioni? Quello che è balzato di più agli occhi è stata soprattutto la disparità tra atleti di sport individuali e atleti di sport di squadra. Per questo cerchiamo di affrontare questo tema e trovare quel protocollo per aprire i centri sportivi almeno per gli allenamenti singoli“.