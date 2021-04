Al Tardini festival del gol senza gioia: Parma-Crotone finisce 3-4

Partita che vale poco o niente per la classifica visto che entrambe le squadre retrocederanno in B

Si è concluso un match che per la classifica valeva poco o nulla visto che Parma e Crotone sono destinate ormai alla Serie B. Al Tardini però le emozioni non sono mancate visto che sono state realizzate 7 reti. A vincere è stato il Crotone che almeno ha l'obiettivo di provare a chiudere il campionato non all'ultimo posto. Il Parma adesso è penultimo ma a-2 dai calabresi. In avvio Messias si arrende alla traversa, la sblocca di testa Magallan al 14'. Palo colpito da Hernani che pareggia sul cross di Cornelius. Prima dell'intervallo a segno Simy e Ounas. Gervinho e Mihaila la riprendono dopo l'intervallo. Doppietta di Simy su rigore. Alla fine sorride Cosmi che ha avuto la meglio su D'Aversa alla quarta sconfitta consecutiva.