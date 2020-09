Al Tardini si rivedono i tifosi, 1000 sugli spalti tra distanza e mascherina

Dopo la ripresa del campionato con gli stadi completamente vuoti, tanti addetti ai lavori hanno rimarcato quanto fosse pesante l’assenza dei tifosi sugli spalti. Il via libera arrivato ieri dal Governo permette alle squadre di ospitare fino a 1000 spettatori, purché vengano rispettate le regole di distanziamento sociale.

A PARMA SI RIVEDONO I TIFOSI

Il Parma in occasione del match contro il Napoli ha aperto le porte a mille tifosi che hanno potuto assistere ad una gara dal vivo dopo 6 mesi. Mascherina e distanziamento sociale non sono mancati, regole ferree per poter continuare a portare i supporter allo stadio. Lo stesso succederà domenica sera in occasione del match tra Juventus e Sampdoria, con i bianconeri che hanno deciso di riaprire le porte dell’Allianz Stadium.