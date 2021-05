Alaba riconoscente: versa 500.000 euro per salvare l’Austria Wien

Il difensore austriaco ha voluto aiutare il suo ex club

Si può diventare campioni affermati e non dimenticare la squadra da cui tutto è partito. David Alaba rientra sicuramente in questa categoria. Il giocatore del Bayern Monaco , infatti, ha vinto tutto in carriera, dalla Bundesliga alla Champions. Tuttavia non si è scordato dell' Austria Wien , dove la sua favola ha avuto inizio. Così ha deciso di aiutare il suo vecchio club in difficoltà con un gesto significativo.

L'Austria Wien, infatti, non sta attraversando un momento facile. A causa di difficoltà finanziarie, il club ha ricevuto la licenza per la prossima stagione solo in seconda istanza. L'allenatore e direttore sportivo Peter Stöger, ex capo allenatore dell'1. FC Köln e del Borussia Dortmund, aveva precedentemente annunciato che avrebbe salutato il suo club in difficoltà in estate. Una situazione complicata, con il bisogno di trovare nuovi sponsor presto. Così secondo quanto riportato dal " Kurier ", il capitano della nazionale austriaca di calcio avrebbe versato un totale di 500.000 euro per rilevare il 2% delle quote della società e aiutarla economicamente.