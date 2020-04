Albertini: “Protocollo non semplice da mettere in pratica, fossi un giocatore sarei preoccupato”

Perplessità sulle effettive possibilità di attuazione del protocollo sanitario per far riprendere i campionati, ai microfoni di Rainews24, sono state espresso dal presidente del settore tecnico della Figc Demetrio Albertini. Queste le sue parole.

PROTOCOLLO – “Il protocollo è molto articolato, quando ci sono così tanti punti capisci che non è semplice metterlo in pratica. A livello europeo noi siamo stati il primo Paese ad essere colpito dall’emergenza, speriamo di essere anche i primi ad uscirne. Se mi prenderei le responsabilità di far giocare la mia squadra? Sarei molto titubante, dal protocollo emergono difficoltà nella gestione di un allenamento. Sappiamo però che, in condizioni di sicurezza, dobbiamo riprendere l’attività. Quando riprenderanno alcune aziende, bisognerà stabilire anche le condizioni per far ripartire il calcio. Se fossi un calciatore sarei un po’ preoccupato, ma anche fiducioso nei confronti di chi sta lavorando, a partire dai presidenti, che non vogliono mettere in condizioni peggiori i propri giocatori”.