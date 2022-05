Aldo Serena: “Sorpreso dal Milan. Ecco i due uomini scudetto”

L'ex giocatore ha detto la sua sul trionfo dei rossoneri

"A inizio stagione non credevo a un Milan capace di vincere lo scudetto. E invece, mi ha stupito. Pioli ha dovuto affrontare tante avversità. Come, ad esempio, gli infortuni di Kjaer e Ibrahimovic", ha detto Serena. "Chi è il mio uomo scudetto dovendo scegliere? Ne dico due: Rafael Leao e Tonali. Sembravano dovessero essere ceduti al termine della scorsa stagione e, invece, sono rimasti. Sandro addirittura si è ridotto l'ingaggio per mostrare tutte le sue qualità. Rafael Leao ha una capacità incredibile, il dribbling. E adesso segna pure al termine di giocate importanti".