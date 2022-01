Aldo Serena: “Vlahovic colpo universale. Mi ricorda Bobo Vieri”

L'ex attaccante esalta le doti del prossimo acquisto della Juventus

Aldo Serena , ex storico attaccante anche della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, dove ha parlato di tanti temi soffermandosi soprattutto sull'imminente passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero con tanto di paragone importante.

AFFARE - "Si tratta di un grandissimo colpo, un investimento a lungo termine su un giocatore di prospettiva, ma subito pronto. Il serbo è completo perché sa giocare con e per la squadra e sa finalizzare, costruisce il gioco, regge i duelli fisici con le difese chiuse ed è veloce negli spazi aperti", ha detto Aldo Serena. "Vlahovic è pronto per la Juventus, è universale, capace di far salire la squadra quando non è pressata come di essere letale in contropiede".