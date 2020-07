All’Atalanta basta un tempo, Parma rimontato: al Tardini finisce 1-2

Vittoria importantissima dell’Atalanta che sale al secondo posto in classifica in attesa dell’Inter che giocherà a San Siro contro il Napoli. A fine primo tempo i nerazzurri erano sotto di un gol, ma nel secondo tempo sono riusciti a ribaltare il match.

Primo tempo

Partenza a razzo del Parma contro l’Atalanta. Nella prima parte di gara i padroni di casa mostrano grinta e personalità contro una Dea piuttosto spenta. Gli uomini di D’Aversa creano molto, ma non concretizzano. All’ottavo minuto Caprari libera sul secondo palo Gagliolo che, a colpo sicuro, sbaglia. Al 14esimo percussione di Kulusevski e mancino preciso che però si stampa sul palo: decisivo il tocco quasi impercettibile di Gollini. Al 43′ arriva il meritato gol del Parma: Gervinho va in percussione e scarica all’indietro per Kulusevski che vince un rimpallo e batte Gollini.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara l’Atalanta cresce e approfitta della stanchezza fisica del Parma. Gli uomini di Gasperini al 63esimo si fanno vedere in avanti con il lancio di Zapata per Muriel che con il destro colpisce l’esterno della rete. Sette minuti più tardi i nerazzurri pareggiano con la punizione di Malinovskiy. Botta potente del mancino che infrange la barriera e batte Sepe. Nel finale l’Atalanta ci prova ancora e ha la meglio con il lampo del Papu Gomez che completa la rimonta. Nel recupero Hateboer compie un vero e proprio miracolo sulla linea ribattendo il tiro di Dermaku.