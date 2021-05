Allegri torna in Serie A ma non alla Juventus…

Il tecnico toscano potrebbe fare ritorno nel massimo campionato italiano

Allegri sì, Allegri no? In casa Juventus il ritorno del tecnico toscano è un rebus. L'ambiente bianconero è diviso sul potenziale cambio di guida tecnica e, soprattutto, sul ritorno sui propri passi della società che, solamente due stagioni fa, aveva detto addio al mister.

Ed è proprio in questa situazione di incertezza che il Napoli starebbe pensando di inserirsi e proporre ad Allegri di guidare la squadra partenopeo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis pare intenzionato a provare il "colpo di teatro" portando il manager toscano sulla panchina. Col futuro di Gennaro Gattuso che sembra sempre più distante dalla permamenza, è il buon Max il candidato prescelto dal presidente azzurro per il futuro. Il diretto interessato starebbe prendendo in considerazione questa ipotesi.