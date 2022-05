Allegri: “Vi dico chi saranno i due futuri leader della Juventus…”

Le parole del mister

IN SERIE A - "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori", ha esordito Allegri. "Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione. La leadership o ce l'hai o difficilmente ti viene a una certa età. In questo gruppo, Chiellini è stato importante, come anche te Andrea, come Buffon o Marchisio, parlando degli italiani". E ancora: "Per il futuro ce ne sono due (di leader ndr): De Ligt e Locatelli. Manuel è stato un ottimo acquisto, potrà essere il capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla Juve. Poi quest'anno è stata una piacevole sorpresa Danilo: quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra. È la squadra che ti riconosce come leader. Miretti ha fatto 4 partite, buone, è stato molto bravo. La sua qualità è l'affidabilità".