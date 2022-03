Alleluia Genoa: Portanova affonda il Torino e la vittoria torna dopo 6 mesi

L'ultimo successo in Serie A, il 12 settembre 2021 contro il Cagliari

Il Genoa torna a vincere dopo 6 mesi in campionato e questa sera nell'anticipo della 30a giornata di Serie A i rossoblù hanno superato il Torino a Marassi per 1-0. Tre punti salvezza e la possibilità di crederci nell'impresa. Prima del quarto d'ora la sblocca Portanova che approfitta di un errore difensivo dei granata, ma al 24' Ostigard viene espulso per doppio giallo. Genoa in 10 per un'ora. Passata la mezz'ora Vojvoda colpisce una traversa, poi altra chance per il pari di Belotti. Ma con sacrificio, qualità e determinazione la squadra di mister Blessin ha portato a casa i tre punti e regalato una grande gioia al magnifico pubblico rossoblu'. La vittoria consente al Genoa di agganciare il Venezia e sperare nella salvezza.