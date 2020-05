Allenamenti collettivi, decisione rinviata a lunedì 11 maggio

Tutta la Serie A era in attesa dell’ok del Comitato Tecnico Scientifico per quanto riguarda gli allenamenti collettivi delle squadre. Le società hanno già richiamato i propri giocatori nei rispettivi centri di allenamento per sottoporli ai test medici e dare così il via ad una serie di riscaldamenti individuali.

LUNEDÌ – La decisione che tutti aspettano però è legata agli allenamenti collettivi. Le squadre di Serie A dovrebbero ritrovarsi in campo il 18 maggio per preparare il finale di stagione, se ci sarà. Secondo quanto riportato da Sky Sport il CTS avrebbe dovuto dare il via libera oggi, ma la decisione dovrebbe arrivare lunedì. Tra gli addetti ai lavori cresce comunque l’ottimismo nel rivedere presto le squadre al completo e nuovamente al lavoro.