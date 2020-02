Allungo Juve: Spal superata 2-1, decidono Ronaldo e Ramsey

La Juventus lancia un messaggio chiaro alle inseguitrici: scucirle lo scudetto non sarà semplice. E la vittoria contro la Spal costringe Lazio e Inter a non perdere punti preziosi in classifica. I bianconeri conquistano un successo importante e allungano provvisoriamente. Gli emiliani, invece, sembrano proprio non riuscire a scuotersi nella lotta per non retrocedere, con l’ultimo posto e un distacco dalle posizioni della salvezza che resta elevatissimo.

IL MATCH – Nel primo tempo la Juve fatica a incidere. La Spal si difende con organizzazione e limita le incursioni degli avversari. Nel finale la gara si sblocca. Prima Sarri si dispera per il palo interno colpito da Dybala, poi tira un sospiro di sollievo per l’errore da distanza ravvicinata di Cionek. Scampato il pericolo arriva il sigillo del solito Ronaldo: al 39′ il portoghese finalizza una bella azione innescata da Ramsey e Cuadrado. Nella ripresa Ronaldo e Cuadrado impegnano Berisha che nega il raddoppio. Nulla può il portiere sul pallonetto di Ramsey da due passi. La Juve raddoppia, ma deve soffrire nel finale perché al 70′ la Spal accorcia le distanze su rigore con Petagna. Gli emiliani si fanno vedere in attacco, ma tremano insieme alla traversa sul missile di Ronaldo. La Vecchia Signora gestisce e conquista tre preziosissimi punti.