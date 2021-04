Altafini: “Calcio italiano gestito da dilettanti. Serie A rachitica”

L'ex attaccante bianconero pensa di rivoluzionare l'organico

L'ex calciatore della Juventus José Altafini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della grottesca vicenda Superlega e anche della squadra bianconera: "Il calcio italiano è pieno di dilettanti. Nel mondo del pallone purtroppo calcio sono entrate persone che non erano nate in questo ambiente e agiscono come dilettanti. La questione è mettere un tetto base per gli stipendi. Prima si chiedeva ad un giocatore quanto voleva e si decideva il da farsi. Ora tutto questo non c'è più e si è persa la testa, ci sono cifre da capogiro. E arriva l'indebitamento. Un giocatore poi non deve valere tanto, anche nella compravendita. Tutto questo è stato una fortuna peri i giocatori e la rovina per le società.