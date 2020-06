Altafini: “Sarri traditore? È ora di finirla, il calcio è un lavoro come gli altri”

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia Aurelio De Laurentiis ha scaldato l’ambiente con l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il patron azzurro ritroverà l’ex allenatore Sarri e chissà se dopo le parole del presidente, tra i due ci sarà un segno di distensione. A prendere però le difese di Sarri è un ex attaccante proprio del Napoli: Josè Altafini.

Lo sfogo di Altafini

Intercettato dai microfoni di Radio Sportiva l’ex centravanti brasiliano ha commentato così le parole di De Laurentiis: “Le parole di De Laurentiis su Sarri? È ora di finirla con questi tradimenti, cuore ingrato e via dicendo. Questo è un mestiere come gli altri, sono professionisti, a Napoli non può ritornare sempre questa storia ogni volta che c’è un addio”.

Milan

Altafini non ha giocato solo nel Napoli, ma ha contribuito alla vittoria della prima Coppa Campioni per il Milan nel 1963. A proposito della situazione in casa rossonera ha dichiarato: “Non dico sia nel caos, ma sicuramente il Milan è in confusione. Non ha giocatori che cambiano il volto della squadra, da tempo prendono giocatorini, come ora questo Kalulu“.