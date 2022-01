Altafini sicuro: “Scudetto? Inter favorita ma il Milan ha un vantaggio…”

Il commento sulla Serie A

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, José Altafini ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto in Serie A. In modo particolare l'ex storico calciatore ha fatto un confronto tra la stagione dell'Inter, attuale capolista, e quella del Milan, seconda in classifica.

LOTTA - "Secondo me l'Inter è favorita perché dall'anno scorso è migliorata molto", ha detto Altafini sulla formazione di Simone Inzaghi che guida la graduatoria di Serie A con 49 punti e una gara da recuperare. "Il Milan sta giocando molto bene, pur mancando dei giocatori. Pioli sta facendo un bel lavoro e ha il vantaggio che non gioca in Champions League". Un vantaggio che lo scorso anno ha aiutato proprio i nerazzurri guidati però da Antonio Conte a concentrarsi al meglio per poter vincere il Tricolore. Vedremo se in questa annata il Diavolo si farà trovare pronto in caso di calo dei cugini. La lotta è più aperta che mai...