Altafini su Juventus-Milan: “Rossoneri ok col pari. Bianconeri devono vincere”

Il pronostico dell'ex

Storico doppio ex di Juventus e Milan, José Altafini ha espresso ai microfoni di Libero le sue sensazioni sulla sfida di Serie A, valida per la quarta giornata del campionato, in programma domani allo Stadium.

SFIDA - "Dopo la vittoria col Malmoe, la Juventus ha ristabilito umori e ritrovato serenità ma ora deve rincorrere 4-5 squadre, non è facile", ha detto Altafini sull'inizio in salita della Vecchia Signora in campionato. "Il Milan, dal canto suo, si è fatto valere col Liverpool reagendo al gol dell’1-0, ma ha giocato il giorno dopo ai bianconeri: per me potrebbe accontentarsi di un pari, mentre i rivali devono per forza vincere". L'ex attaccante si è poi lanciato in un pronostico: "L'importante è che il Milan non perda (ride, ndr). Dico pareggio".