Altobelli punge Conte: “Le sue lamentele sono fastidiose”

Con la vittoria 6-2 sul Brescia, l’Atalanta ha scavalcato l’Inter portandosi al secondo posto in classifica. Gli uomini di Conte avranno la possibilità di rispondere a Gasperini giovedì con la gara contro la Spal. In questa ripresa i nerazzurri non sono stati particolarmente impeccabili e ora la dirigenza vuole almeno ottenere la seconda casella a discapito di una Lazio sempre più in crisi. Dopo alcuni risultati negativi Conte aveva fatto capire che servono innesti se si vuole competere per vincere qualcosa e le sue parole non sono piaciute ad un ex nerazzurro.

ALTOBELLI PUNGE CONTE

L’ex di turno porta il nome di Alessandro Altobelli che durante un’intervista al Corriere Dello Sport ha parlato del momento nerazzurro beccando un po’ anche Antonio Conte: “Conte ha fatto un buon percorso e se arriverà secondo il giudizio sarà positivo. Peccato non aver sfruttato i passi falsi della Juve. Da tifoso dico che il suo passato juventino non lo ha aiutato e dico anche che trovo fastidiosa la sua tendenza a lamentarsi con la società. Ha fatto le sue scelte, in entrata e in uscita. Può sembrare ingeneroso dare sempre la colpa agli altri, ai giocatori e alla società. Detto questo, credo che Conte e Marotta debbano portare avanti il loro lavoro. Altri due o tre inserimenti giusti e sarà un’Inter da scudetto”.