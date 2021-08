Altobelli vota Inter: “Con lo stile di Inzaghi ci sarà da divertirsi…”

Il parere dell'ex

Grande esordio in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi che contro il Genoa, oltre al netto 4-0 rifilato ai rivali, ha messo in mostra un ottimo gioco di squadra. Una differenza molto importante rispetto alla squadra del passato che era più attendista. A dare un giudizio sulla prima della stagione dei milanesi è stato Alessandro Spillo Altobelli, ex attaccante proprio dei nerazzurri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.