Altro record di Cristiano Ronaldo: 250 milioni di follower!

Re in campo e anche sui social. Cristiano Ronaldo è come Re Mida in questo momento e dopo il record di ieri per numero di gol fatti in carriera, oggi un nuovo traguardo: 250 milioni di follower. Il calciatore della Juventus ha ringraziato i suoi utenti: “250 milioni: che numero incredibile! Grazie a tutti, fate parte di questo viaggio“. Così Cristiano Ronaldo ha ringraziato i suoi followers su Instagram. Il campione della Juventus ha raggiunto numeri mai toccati sul noto social network: sono 250 milioni, infatti, le persone che seguono il suo profilo. Sul podio per numero di follower c’è Lionel Messi, con 175 milioni. Il brasiliano Neymar – altro calciatore molto seguito – è invece fermo a 144 milioni.