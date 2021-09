Amauri gioca Juventus-Milan: “Nel 2008 vinsi quasi da solo. Ora potrebbe finire…”

Parla l'ex bomber

Interessante intervista rilasciata ai microfoni di TuttoJuve.com da parte dell'ex bomber Amauri. L'attaccante ha parlato in modo particolare del big match del weekend tra Juventus e Milan ricordando una sfida nella quale era stato assoluto protagonista nel 4-2 dei bianconeri nel 2008: "Diciamo che l'ho vinta quasi da solo, ma lì era tutta la Juve a girare bene. Ero appena arrivato, avevo proprio una grande voglia di far bene di farmi vedere. Il mondo intero si era fermato per assistere a quella partita, è stato davvero emozionante poter far due gol e contribuire alla vittoria della mia squadra. Nel cassetto dei ricordi, questa e la sfida con il Real Madrid dell'andata sono state le migliori che abbia giocato con indosso questa maglia". E adesso Amauri sogna di nuovo un 4-2: "Magari, perché no? 4-2 Juve con la doppietta di Morata, gol di Dybala e di Chiellini. Sarebbe la serata perfetta".