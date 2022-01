Ambrosini: “Genoa, Labbadia è scelta strana”

L'italo-tedesco prende il posto di Shevchenko sulla panchina del Grifone

Il commentare tecnico di DAZN Massimo Ambrosini ha detto la sua sul nuovo allenatore del Genoa Bruno Labbadia che arriverà domani per iniziare l'avventura sulla panchina rossoblu': "La scelta di Labbadia è strana. Avevano preso Shevchenko per lungo tempo visto che gli è stato fatto firmare un biennale e poi è stato mandato. I calciatori hanno bisogno di parlare e non so se Labbadia riesce a dialogare con loro in italiano. Non sappiamo se il progetto della 777 Partners preveda anche una retrocessione ma l'idea iniziale era proseguire con Shevchenko. Continuo a pensare che il calcio è strano. Le imprese sportive ci sono ma per la salvezza del Genoa c'è bisogno che i calciatori mettano qualcosa in più e questo allenatore nuovo dia la scossa".