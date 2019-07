Amichevole, il Napoli travolge il Liverpool (3-0)

Al Murrayfield stadium, tempio del rugby scozzese, il Napoli ha battuto in una gara amichevole il Liverpool col punteggio di 3-0 davanti a 60 mila spettatori. Azzurri travolgenti nel primo tempo dove hanno sfruttato gli spazi che gli inglesi hanno concesso per punirli grazie alle reti di Insigne su assist di Mertens al 17′ e Milik su passaggio di Insigne al 29′. Gran primo tempo degli uomini di Ancelotti, schierati in campo con la sorpresa Verdi dal 1′ e Callejon nell’inedito ruolo di mediano accanto a Zielinski. Nella ripresa partenopei ancora in gol con Younes al 52′ al termine di un’azione rocambolesca in area di rigore dei Reds. Napoli che ha gestito bene il vantaggio poi la partita è calata di intensità quando è iniziata la girandola delle sostituzioni. Resta la bella prova del Napoli in questo test importante contro i campioni d’Europa. Carlo Ancelotti si è preso una piccola rivincita su Jurgen Klopp: una storia infinita che comincia nel 1984, con la finale persa dalla Roma all’Olimpico contro i Reds e Carletto infortunato in tribuna. Poi le sfide in finale di Champions: da quella incredibilmente persa nel 2005 a Istanbul contro Benitez alla rivincita due anni dopo ad Atene. E quelle in Premier con il suo Chelsea. Per finire con la sfida della scorsa stagione in Champions. Con il tecnico tedesco Jurgen Klopp che in ottobre, nel ventre del San Paolo dopo aver perso 1-0, ancora non si capacitava. Poi proprio ad Anfield il brusco risveglio in dicembre: il gol di Salah, la parata di Alisson su Milik allo scadere, il boato della Kop per il pericolo scampato. Oggi però ha vinto Carletto anche se la sfida in terra scozzese era priva di alcuni protagonisti: il Liverpool senza i brasiliani Alisson, Firmino e l’azzurro Allan, passando per i senegalesi Mané e Koulibaly, per finire con l’egiziano Salah e lo spagnolo Fabian Ruiz.