Amichevole, l’Alessandria batte il Genoa 3-2

Grigi sul 3-0 già nei primi venti minuti

Il Genoa di mister Ballardini è stato battuto in amichevole dall'Alessandria con il punteggio di 3-2. Il test disputato sul terreno dei grigi ha visto dilagare la squadra di mister Moreno Longo fresca di promozione in Serie B. Gli autori dei gol al Moccagatta per i grigi sono Corazza, quello di apertura subito al 4’ di gioco e poi Palombi, due volte. Dopo 20’ l’Alessandria conduceva già 3-0. C’è stata la reazione del Genoa forse sorpreso dall’inizio veemente dei padroni di casa. Hanno accorciato le distanze per il Genoa Criscito su rigore al 25’ e poi con Destro all’81’.. Grifone senza sette nazionali e quattro giocatori infortunati (Bani) o tenuti a riposo (Vasquez, Hernani, Ekuban), ma per Ballardini è stata l’occasione di schierare per la prima volta i nuovi innesti rossoblu arrivati nelle ultime giornate del mercato: Caicedo, Toure, Maksimovic e Fares. La gara si è giocata a porte chiuse.