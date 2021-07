Amichevoli, bene Cagliari, Torino e Bologna. A secco Verona e Sassuolo

Sabato ricco di partite amichevoli per le compagini di Serie A

Redazione ITASportPress

Ricco programma di amichevoli quest'oggi per alcune squadre di Serie A. Gambe ancora imballate visto che si è ancora in ritiro ma sprazzi di vero calcio. Successo rotondo del Cagliari contro il Vicenza al Menti. Hanno vinto anche il Bologna che ha battuto 1-0 la Feralpisalò e il Torino 5-1 al Bressanone. Pareggio a reti bianche per Verona e Sassuolo contro Virtus e Sudtirol, squadre di Serie C.

VICENZA-CAGLIARI 0-3

Il Cagliari si impone 3-0 sul L.R. Vicenza nel secondo test pre-campionato stagionale. Al “Menti” è andata in scena una partita vera, perlomeno nei primi sessanta minuti, giocata su ritmi intensi, nonostante il gran caldo. Anche qualche intervento rude, inusuale nei test estivi, a testimoniare quanto i giocatori delle due squadre abbiano preso sul serio l'impegno. Un ottimo Cagliari, che ha saputo sviluppare una manovra convincente, a suo agio nel pressing alto, con Strootman gran regista di centrocampo e ficcante sui lati con gli inserimenti di Lykogiannis e Zappa (due assist all'attivo per quest'ultimo). Già in palla Joao Pedro, protagonista di spunti efficaci ed esteticamente pregevoli. Terminata la prima frazione in vantaggio per il gol di Marin, pure lui tra i più in palla, sono arrivati nel giro di poco più di un quarto d'ora le reti di Pavoletti e Dalbert, azioni ben congegnate e sviluppate in maniera collettiva. Un test più che positivo per il Cagliari, che chiude nel migliore dei modi alle prime due settimane di lavoro svolte a Pejo.

TABELLINO

VICENZA: Pizzignacco (46' Grandi), Bruscagin, Sandon (38' Calderoni), Pontisso (71' Brosco), Pasini (46' Fantoni), Cappelletti, Zarpellon (55' Ongaro), Rigoni (46' Proia), Lanzafame (55' Busatto), Giacomelli (46' Dalmonte), Diaw (71' Ierardi) – In panchina Gerardi - All.: Di Carlo.

CAGLIARI: Cragno (63' Radunovic), Walukiewicz (76' Obert), Altare (46' Dalbert), Carboni, Zappa (63' Caligara), Strootman (63' Oliva), Marin (63' Biancu), Lykogiannis (86' Cavuoti), Pereiro (46' Ceter), Joao Pedro (56' Deiola), Simeone (46' Pavoletti) – In panchina Aresti, Tripaldelli, Cerri - All.: Semplici.

ARBITRO: Saugo di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Castagna di Verona e Mehilli di Trento.

RETI: 16' Marin, 51' Pavoletti. 62' Dalbert.

BOLOGNA-FERALPISALO' 1-0

Con un gol su rigore trasformato da Raimondo a 6' dalla fine, il Bologna ha battuto il Feralpisalò nel match giocato in Val Rendana. Partita tosta per la squadra di mister Mihajlovic contro un avversario ben rodato che milita in Serie C. Ultimo test a Pinzolo per i felsinei, la squadra farà ora rientro a Bologna, dove riprenderà gli allenamenti martedì alle 17 a porte chiuse in preparazione all’amichevole di venerdì col Borussia Dortmund.

TABELLINO

BOLOGNA: Bardi (dal 62′ Sarr); De Silvestri (dal 62′ Mbaye), Bonifazi (dal 62′ Binks e dal 75′ Khailoti), Soumaoro (dal 62′ Denswil), Dijks (dal 62′ Annan); Soriano (dal 62′ Casadei e dal 75′ Amey), Schouten (dal 62’Urbanski), Baldursson (dal 46′ Kingsley); Orsolini (dal 62′ Cangiano), Santander (dal 62′ Van Hooijdonk dal 76′ Raimondo), Sansone (dal 62′ Pagliuca). All.: Mihajlovic

FERALPISALO’: Liverani; Bergonzi (dal 46′ Gilli), Legati (dal 46′ Marchesan), Bacchetti (dal 74′ Zanini), Brogni (dal 63′ Corrado); Hergheligiu (dal 74′ Musatti), Carraro (dal 46′ Damonte), Balestrero (dal 46′ Cristini); Corradi (dal 46′ Tulli); Spagnoli (dal 46′ Tirelli e dal 74′ Di Molfetta), Miracoli (dal 63′ De Cenco). All.: Vecchi

ARBITRO: Lovison di Padova

RETI: Raimondo (Rig) all’84’

VERONA-VIRTUS VERONA 0-0

Derby veronese senza reti nel match amichevole tra l'Hellas e la Virtus che milita in Serie C. Nel campo del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, la squadra di Di Francesco non ha avuto tante possibilità di segnare e quelle costruite non sono state finalizzate. Hellas appesantita dai carichi di lavoro contro un avversario che ha cercato di fare una bella figura. Il terzo test di oggi era l'ultimo per la squadra gialloblu' che chiude così il ritiro in Trentino. Questa l'analisi a fine gara di mister Di Francesco: "Oggi l'aspetto positivo è quello di non aver preso gol anche se dobbiamo essere più lucidi in attacco. Abbiamo affrontato una squadra più brillante di noi sul piano fisico. Primo tempo con qualche difficoltà poi nella ripresa ci siamo messi meglio in campo ma è mancato il gol. Nessun promosso e bocciato dopo 15 giorni di ritiro".

TABELLINO

HELLAS VERONA-VIRTUS VERONA: 0-0

HELLAS VERONA: Pandur (dal 1' st Berardi), Veloso (dal 1' st Tameze), Faraoni (dal 28' st Coppola), Lovato (dal 1' st Casale, dal 42' st Terracciano), Lazovic (dal 28' st Amione), Kalinic (dal 20' st Stepinski), Cancellieri (dal 26' st Ragusa), Ceccherini (dal 1' st Dawidowicz), Hongla (dal 35' st Turra), Zaccagni (dal 20' st Bessa), Magnani (dal 1' st Gunter).

A disp.: Borghetto.

All.: Di Francesco.

VIRTUS VERONA: Sibi, Pinto (dal 16' st Tronchin), Visentin (dal 1' st Metlika), De Rigo (dal 1' st Carlevaris, dal 40' st Danieli), Danieli (dal 16' st Mazzolo), Danti (dal 20' st Faedo), Amadio (dal 1' st Marchesini), Lonardi (dal 16' st Cella), Zugaro, Pittarello, Pellacani.

A disp.: Giacomel, Arma, Paloka, Daffara, Izzo, Mazzei.

All.: Fresco.

Arbitro: Kumara (Verona).

Assistenti: Paggiola (Legnago) e Munerati (Rovigo).

NOTE. Ammonito: Lovato.

TORINO-BRESSANONE 5-1

Con la squadra che partecipa al campionato di Eccellenza, l'undici granata ha avuto nettamente la meglio. Cinque a uno per la squadra di mister Juric nella seconda amichevole stagionale. Il tecnico ha disposto la squadra granata con il 3-4-2-1 e i gol sono arrivati ben presto. Test che non è stato molto impegnativo visto la consistenza degli avversari. La prossima amichevole dei granata di Juric è fissata per martedì 27 a Bressanone contro l'Al Fateh, squadra dell'Arabia Saudita.

TABELLINO

Reti: pt 30′ Verdi, 34′ aut. Angerer, st 5′ aut. Senoner, 22′ Baselli, 27′ Zaza, 30 ‘ Reci (B)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic (st 1′ Berisha); Izzo (st 15′ Millico; st 39′ Rauti), Djidji (st 15′ Lyanco), Buongiorno (st 15′ Celesia); Vojvoda, Mandragora (st 15′ Segre), Linetty (st 1′ Rincon), Ansaldi (st 15′ Aina); Verdi (st 15′ Warming), Lukic (st 15′ Baselli); Sanabria (st 1′ Zaza). A disp. Stojkovic. All. Juric.

BRESSANONE (3-4-2-1): Gemello (st 1′ Sava); Grassl (st 1′ Costalunga J.), Kerschbaumer (st 1′ Miuli), Demetz (st 1′ Plaickner S.); Huber, Nagler (st 1′ Largler), Senoner, Angerer (st 1′ Costalunga T.); Schraffl (st 24′ Reci), Reci (st 1′ Sanna); Vinatzer (st 1′ Bocchio). All.: Trovato.

Arbitro: Luciani di Roma

SASSUOLO-SUDTIROL 0-0

Tanta pioggia e match amichevole iniziato con 45' di ritardo quello del Sassuolo che a Vipiteno ha affrontato il Südtirol. La seconda uscita stagionale si è chiusa senza reti per i neroverdi che hanno pareggiato 0-0 contro l'undici di Javorcic che milita in Serie C. Nei primi dieci minuti il Sassuolo ci prova con una punizione di Lopez che termina alta e un tiro di Frattesi che finisce sopra la traversa. Al 25′ si fa vedere il Sudtirol con un’iniziativa di Odogwu, il suo tiro esce a lato. A seguire doppia occasione per Boga, sul primo destro interviene in tuffo Poluzzi, sul secondo a giro la palla finisce fuori di un soffio. Sassuolo vicinissimo al vantaggio al 32′, rapido uno-due fra Caputo e Boga, conclusione dell’esterno destinata a finire in rete ma una pozza d’acqua ne frena la corsa e agevola l’intervento della difesa. La ripresa si apre con ancora pioggia battente e campo inzuppato. Al 55′ va vicino al gol Scamacca con un colpo di testa che esce di un nulla. Nonostante le condizioni proibitive il Sassuolo ci prova fino alla fine ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0.

IL TABELLINO

Sassuolo 1° tempo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo.

Sassuolo 2° tempo: Pegolo; Toljan, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; Manzari (76′ Oddei), Traore, Haraslin; Scamacca.

A disposizione: Satalino, Marchizza.

All. Alessio Dionisi

Sudtirol 1° tempo: Poluzzi; De Col, S.Davi, Urso, Vinetot, Malomo, Tait, Karic, Odogwu, Beccaro, Rover.

Sudtirol 2° tempo: Poluzzi; De Col (69′ Gabrieli), Zaro, Curto, S.Davi, Urso (63′ Fink), Karic (63′ Bounou), Fabbri, Rover (63′ Zanon), Voltan, Candellone.

A disposizione: Pircher, F.Davi, Theiner.

All. Ivan Javorcic

Arbitro: Sfira di Pordenone

Assistenti: Lazzaroni di Udine – Licari di Marsala