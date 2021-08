Amichevoli, Napoli batte Ascoli, pari Fiorentina e perde la Salernitana

Fiorentina da rivedere dopo lo 0-0 contro il Montevarchi

La Salernitana è ancora in cerca di rinforzi ma oggi nel test comtro l'Aston Villa non ha sfigurato seppur è arrivata una sconfitta per 3-1. Nell'amichevole disputata al Villa Park, a Birmingham, i campani aprono le mercature con Obi al 20', al 34' arriva il pareggio degli inglesi con Ings che raddoppiano al 43' su rigore con El Ghazi. A chiudere il match ci pensa al 71' Young. La buona notizia per Castori è che, nonostante debbano ancora arrivare diversi acquisti per completare la rosa, la neopromossa Salernitana ha tenuto testa per un'oretta circa all'Aston Villa, che esordirà in Premier sabato prossimo col Watford.

Finisce 0-0 tra Fiorentina e Montevarchi al Franchi in amichevole. Esordio in maglia viola per Nico Gonzalez che mette in luce le sue caratteristiche, dribbling, corsa, velocità e tecnica, ma va solo vicino al goal con un paio di conclusioni, una finita sull'esterno della rete e una respinta dal palo. Terracciano respinge in un paio di occasioni i tentativi aretini con Barraca. Poi nella ripresa Sottil coglie in pieno il palo, mentre Castrovilli colpisce la traversa su punizione. Nel finale ancora occasioni per Sottil e Munteanu, sulle quali Giusti, portiere del Montevarchi è decisivo. Prossimo impegno il 13 alle 21 contro il Cosenza, sarà il primo impegno ufficiale in Coppa Italia.