Amichevoli, Sampdoria-Verona 1-0 decide Murillo

Buon test delle due squadre in vista dell'inizio del campionato

Nella ripresa la Sampdoria si rende pericolosa con un paio di conclusioni da parte di Gabbiadini, entrambe al limite dell’area ed entrambe a spegnersi sul fondo. Mister Di Francesco si affida quindi ai cambi per trovare forze fresche e i gialloblù tornano a farsi vedere in zona offensiva. Alla mezz’ora Hongla serve perfettamente Lazovic in verticale, col numero 8 che a sua volta cerca il cross decisivo nel cuore dell’area per poi trovare la deviazione in angolo di Murillo. Nel finale è Ragusa a rendersi pericoloso con un inserimento sul secondo palo, in seguito al servizio di Bessa, senza però trovare la deviazione decisiva a rete. Veloso e compagni torneranno ora allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera per preparare al meglio il primo impegno ufficiale della stagione, in programma alle ore 20.45 di sabato 14 agosto allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, con i gialloblù che affronteranno la vincente di Como-Catanzaro nel match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2021/22.