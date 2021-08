Amichevoli, Sassuolo batte il Vicenza 3-1

Nonostante il caldo i ragazzi di Dionisi hanno mostrato ulteriori progressi sia sul piano della manovra che su quello individuale

Un primo tempo ricco di emozioni che si apre con il gol del vantaggio del Sassuolo: molto bella la manovra, con palla da Traore a Djuricic, sovrapposizione sulla sinistra di Kyriakopoulos e cross preciso a centro area per l’inserimento di Haraslin che di testa in tuffo batte Pizzignacco. Al 24′ il Vicenza pareggia su calcio di rigore concesso per un contatto fra Toljan e Proia, dagli undici metri Diaw non sbaglia. Lo stesso Diaw è pericoloso alla mezzora con un tentativo di pallonetto ma Consigli non si fa ingannare. Vicinissimo al gol il Sassuolo al 35′ direttamente su calcio di punizione, Pizzignacco sfiora con la punta delle dita il destro a giro di Haraslin mandando la palla sul palo. Al 39′ gran parata del portiere vicentino su Traore, sulla respinta Djuricic viene atterrato in area da Calderoni: l’arbitro assegna il penalty, dal dischetto calcia Caputo, Pizzignacco respinge di piede. Prima dell’intervallo pericoloso Proia con un diagonale che colpisce il palo alla sinistra di Consigli, un minuto dopo gran sinistro di Caputo da posizione angolata, palla sul fondo. Squadre al riposo sull’1-1.