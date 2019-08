Continuano gli impegni in preparazione della prossima stagione per le squadre di Serie A. Oggi toccherà a Genoa e Cagliari scendere in campo, con le formazioni di Andreazzoli e Maran impegnate rispettivamente contro Massese e Catania.

ItaSportPress.it seguirà LIVE le gare dalle 18.

Genoa-Massese: ore 18

Catania-Cagliari: ore 20.30