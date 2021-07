Amichevoli, vince l’Empoli, k.o il Genoa contro il Mainz 3-2 e l’Udinese

Al Castellani l’Empoli batte 9-0 il Montecatini

Redazione ITASportPress

Vince l'Empoli, perde il Genoa nelle amichevoli giocate questo pomeriggio dalle due compagini. Avversario più forte per il Grifone decisamente più agevole il compito dei toscani.

GENOA

In riva al Reno per proseguire la rotta. Alla Mewa Arena di Magonza il Genoa si specchia nel terzo test. Partita impegnativa. Già, quatto tempi, cinque gol complessivi, risultato di parità al 90’, più di due ore di gioco. Bel test, alla fine della «maratona» il risultato dice 3-2 per i tedeschi. Altre note: un bel gol di Buksa, un altro dal dischetto siglato da Bianchi, un secondo rigore fallito. Altre note, oltre il semplice risultato di un’amichevole. Gli avversari sono più avanti. Rodati per la partenza anticipata della Bundesliga rispetto alla Serie A. Spezzare il fiato, affinare le conoscenze, collaudare i meccanismi. Compiere un giro di valutazioni. E’ questo il piatto forte. Il risultato è di contorno.

Per la cronaca, tirando le somme, finirà 3-2 per il Mainz 05. Le cose belle del calcio? I genoani che consegnano gli aiuti a chi ha subìto i danni dell’alluvione. Oppure le note di You’ll never walk alone che accompagnano il via. Si parte. Sugli spalti lo spicchio rossoblù si fa sentire. Si giocano quattro tempi di 30’. La sbloccano i padroni di casa su un infortunio difensivo. Poi Zentner tra i pali evita il pareggio respingendo una girata di Destro. Sono 27 i gradi segnati dalla temperatura.

Il Grifone esce dal guscio facendosi apprezzare con le transizioni. Giochiamo con ordine e disegniamo geometrie pulite. Come quando Sabelli pennella il pareggio sulla testa di Buksa che produce un capolavoro. Una parabola magica. La prima frazione termina 1-1. La seconda si apre con Kallon al posto di Destro. E’ l’unica variazione. In difesa la linea a tre rimane inalterata. Sono i nostri a menare le danze e aprire il fronte con azioni che sollecitano gli esterni. Torniamo sotto però su una rasoiata di Boetius servito al centro da Barreiro. Il pallone supera Marchetti che si rifà in altri frangenti.

Iniziamo il terzo tempo in svantaggio per 2-1. Mister Ballardini cambia solo una parte degli interpreti. C’è da stringere i denti e implementare l’autonomia di base. Il Mainz parte lancia in resta e si fa vedere dalle parti di Andrenacci. Usciamo dal basso, veniamo fuori. I ritmi calano. La sfida si accende con fiammate improvvise. Come l’incursione con cui Bianchi si procura il rigore, dopo uno strappo strepitoso, realizzando a fil di palo. Passa un minuto e, sempre lui, se ne procura un altro sparando il penalty sopra la traversa. Manchiamo il sorpasso. Ci salviamo sulla reazione del Mainz grazie ad Andrenacci.

A centrocampo mostriamo tigna rispondendo colpo su colpo e sfoderando la museruola sui tentativi di infilata. Occupiamo gli spazi, armiamo le ripartenze. Sotto con il quarto tempo, altri ingressi. La ridefinizione dei compiti. Il castello cade su una palombella di Szalai che Czyborra respinge oltre la linea di porta. Terza rete del Mainz. Riproviamo a tessere la tela, ma per arrivare dall’altra parte si fa più fatica. Con il giro palla i tedeschi ci tengono alla larga. Cala il tramonto sullo stadio e anche sulla partita. Le risposte ci sono state. Avanti con i lavori.

GENOA 1°t e 2°t: Marchetti, Sabelli, Vanheusden, Criscito (c), Rovella, Melegoni, Biraschi, Buksa, Destro (1’st Kallon), Cambiaso, Sturaro.

Reti 1° e 2°t: pt 8’ Marchetti (aut.), 28’ Buksa; st 14’ Boetius.

GENOA 3°t e 4°t: Andrenacci (1’qt Jandrei), Sabelli (1’qt Eyango), Masiello, Sturaro (c) (12’tt Behrami), Biraschi (1’qt Agudelo), Bianchi, Melegoni (12’tt Portanova), Rovella, Kallon, Cambiaso (12’tt Czyborra), Vanheusden (1’qt Ghiglione).

Reti 3° e 4° t: tt 14’ Bianchi (rig.); qt 7’ Szalai.

EMPOLI -

Al Castellani l’Empoli batte 9-0 il Montecatini in amichevole grazie alle doppietta di Mancuso e Piscopo e le reti di Bandinelli, Damiani, Mraz, Belardinelli e Asllani.

EMPOLI: Brignoli; Fiamozzi (46’ Pirrello), Romagnoli (63’ Pezzola), Canestrelli, Marchizza (63’ Viti); Ricci, Stulac (63’ Asllani), Damiani (46’ Belardinelli); Bandinelli (63’ Ekong); Mraz, Mancuso (46’ Piscopo). All. Andreazzoli

A disposizione: Vicario

MONTECATINI (4-3-3): Petroni (46’ Santi); Marseglia (46’ Necciai), Isola (58’ Parlato), Torracchi, Benvenuti; Granucci, Criaco, Asani (46’ Fanti); Nardi, Memhmedaj (46’ Petrucci), Cipriani. All. Mucedola

A disposizione: Malucchi, Lassi, Corona Maglio, Baiamonte

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo (Berti-Cipriani)

MARCATORI: 22’, 45’ Mancuso, 34’ Bandinelli, 43’ Damiani, 55’ Mraz, 59 Belardinelli, 62’, 86′ Piscopo, 90′ Asllani

UDINESE

Finisce 4-1 l’amichevole tra Lens e Udinese disputata allo Stadio Félix-Bollaert.

Gotti parte nuovamente con il 3-5-2: in regia c’è Arslan, preferito a Walace, sullefasce Zeegelaar e Udogie, la coppia d’attacco è composta da Forestieri e Okaka. Tra i francesi la fascia di capitano è dell’ex bianconero Seko Fofana.

Inizia forte l’Udinese. Al 5’ grossa opportunità per Forestieri che, lanciato in contropiede, sbaglia il pallonetto a tu per tu con Leca. Passano appena un paio di azioni e Zeegelaar mette in mezzo un pallone pericoloso poi allontanato dalla difesa rosso-oro. A sbloccare il risultato sono però i padroni di casa: calcio piazzato dalla destra e Wooh che al 13’ svetta più in alto di tutti e insacca di testa. Sull’inerzia del gol, e spinto dal sostegno di 15mila tifosi, il Lens continua a spingere e al 14’ Fofana calcia dalla distanza impegnando Silvestri. Due minuti più tardi arriva il raddoppio con Boura che finalizza dall’area un’azione corale.

Rimangono alti i ritmi del match nonostante si tratti di calcio d’estate. Al 31’ contatto tra Nuytinck e Fofana che favorisce l’ivoriano, l’azione prosegue e il pallone arriva nel mezzo per Ganago che sbaglia la misura del tiro e calcia a lato. Prova a reagire l’Udinese con una conclusione alta di Samir sugli sviluppi di un calcio di punizione. I bianconeri crescono in fase offensiva rispetto a un inizio match complicato, ma prima dell’intervallo c’è spazio per il tris del Lens. Tutto scaturisce da una palla persa di Arslan sulla trequarti, Fofana accende il contropiede dei francesi, serve poi Clauss che a sua volta trova l’assist vincente per la rete di Banza.

Cinque cambi per l’Udinese all’intervallo: fuori Silvestri, Pereyra, Arslan, Okaka e Forestieri, dentro Padelli, Walace, Jajalo, Cristo e Pussetto. I primi cambi per il Lens arrivano invece al 66’ e Sotoca, subentrato a Banza, si mette subito in evidenza prima con un tentativo dalla distanza al termine di un contropiede, poi colpendo anche la traversa al minuto 72. Traversa anche per Makengo al 77’, sulla ribattuta Pussetto inventa il pallonetto per Samir che fa gol e porta il risultato sul 3-1.

Si scuote l’Udinese che può accorciare ancora: all’82’ Pussetto può calciare a porta quasi sguarnita ma è miracolosa la deviazione di Clauss. Replica il Lens con Cisse che spara alto dal limite dell’area, poi all’89’ un’azione individuale di Pereira premia il giovane francese con il gol del 4-1 che pone fine al match.

LENS – UDINESE 4-1 (pt 3-0)

Marcatori: 13’ pt Wooh (L), 16’ pt Boura (L), 47’ pt Banza, 32’ st Samir (U), 44’ st Pereira (L)

Ammoniti: 26’ pt Clauss (L), 43’ pt Makengo (U)

Recupero: pt 2’, st 3’

LENS (3-4-1-2): Leca; Wooh (39’ st Gradit), Fortes, Haidara; Clauss, Doucoure, Fofana (39’ st Cahuzac), Boura (22’ st Machado); Kakuta (22’ st Pereira); Banza (22’ st Sotoca), Ganago (31’ st Cisse). A disposizione: Farinez, Pandor, Varane. All. Haise

UDINESE (3-5-2): Silvestri (1’ st Padelli); De Maio, Nuytinck, Samir; Udogie (35’ st Micin), Pereyra (1’ st Jajalo), Arslan (1’ st Walace), Makengo, Zeegelaar; Okaka (1’ st Cristo), Forestieri (1’ st Pussetto). A disposizione: Scuffet, Ianesi, Maset, Fedrizzi, Palumbo. All. Gotti

Arbitro: Leonard. Assistenti: Courbet – Lang