Amichevoli, vince l’Empoli perde l’Udinese contro lo Sturm Graz

Buone indicazioni per mister Andreazzoli, per il friulano Gotti un ko contro un avversario più forte

Vince l'Empoli perde l'Udinese nelle amichevoli giocate nel pomeriggio dalle due squadre di Serie A. I toscani hanno battuto 3-0 il Pontedera nel secondo test stagionale grazie alle reti di Mancuso, Mraz e Belardinelli. Partita giocata, come da accordi, in due tempi da 30' ciascuno e che ha visto gli azzurri padroni di casa in formazione largamente rimaneggiata, visto che erano soltanto sedici i giocatori a disposizione di mister Andreazzoli. Nel complesso però la squadra toscana si è mossa bene mantenendo per tutti i 60' di gioco una buona tenuta fisica, anche se c'è ancora molto da lavorare. Bene il neo acquisto Stojanovic, che sembra già integrato con i compagni. Andreazzoli ha utilizzato il 3-5-2 oggi contro il Pontedera.

TABELLINO

EMPOLI-PONTEDERA 3-0

MARCATORI: 10’ Mancuso, 22’ Mraz, 57’ Belardinelli

EMPOLI (3-5-2): Vicario; Canestrelli, Romagnoli, Pirrello; Stojanovic, Ricci, Stulac, Damiani (45’ Belardinelli), Bandinelli; Mraz (56′ Piscopo), Mancuso. All. Andreazzoli A disposizione: Hvalic, Ekong, Pezzola, Martini, Piscopo.

PONTEDERA (3-5-2) : Sposito (46′ Angeletti); Shiba, Matteucci, Bakayoko (46’Pretato); Perretta (46′ Regoli), Barba (46′ Catanese), Caponi (31′ Bardini), Marianelli (31′ Benedetti), Milani; Mattioli (31′ Mutton), Magnaghi (46′ Benericetti). All. Maraia A disposizione: Bardini, D’Antonio, Nicoli, Regoli, Bancalari, Di Bella, Del Carlo, Santarelli.

ARBITRO: Deborah Bianchi di Prato (Pignatelli-Mantella)

UDINESE K.O. - Udinese sconfitta dallo Sturm Graz per 3-2 nell’incontro amichevole disputato a Sankt Veit a metà della seconda settimana di ritiro. Difesa a tre per i bianconeri, con De Maio, Nuytinck e Zeegelaar come interpreti; in attacco Pussetto e Cristo Gonzalez. Gli austriaci, schierati con il 4-3-1-2, colpiscono quasi a freddo e al 9’ passano in vantaggio: destro a giro di Kiteishvili e nulla da fare per Silvestri. Dopo il gol la prima iniziativa bianconera è di Cristo Gonzalez, che al 14’ cerca di districarsi tra i difensori avversari non riuscendo però a penetrare l’area. L’Udinese prova poi a colpire anche su calcio piazzato, con la punizione di Arslan al 20’ sui cui sviluppi c’è spazio per il tentativo di Walace che calcia alto dal limite. Cresce progressivamente l’intensità dei bianconeri, al 25’ Matos se ne va sulla fascia arrivando fino in area, per poi cadere su un contrasto giudicato regolare. Ci prova subito dopo anche Pussetto che conclude al volo da distanza ravvicinata a trova una pronta risposta da parte di Siebenhandl. Lo Sturm Graz si affida soprattutto all’arma del contropiede per contrastare la predominanza degli uomini di Gotti nella metà campo avversaria. Proprio su una di queste ripartenze, Yeboah sfugge e Nuytinck e trafigge Silvestri siglando, al 39’ la rete del 2-0. Prima dell’intervallo arriva però un sussulto di orgoglio da parte dell’Udinese, con Pussetto che con un destro morbido accorcia le distanze nel primo e unico minuto di recupero.

RIPRESA - Sei cambi per Gotti in avvio di ripresa: confermato il 3-5-2 ma con Udogie spostato sulla fascia destra e Makengo a occupare la corsia mancina. L’Udinese cerca subito il pareggio e lo trova al 57’: l’azione parte da un’illuminante giocata di Walace, il brasiliano serve Makengo che a sua volta mette in mezzo per Forestieri, freddo dal limite dell’area piccola ad appoggiare la palla del 2-2. Poche emozioni nella fase centrale del secondo tempo, ma all’80’ ecco una nuova svolta, con l’arbitro che intravede un tocco di mano nell’area dell’Udinese e assegna il penalty poi trasformato da Kuen.

Finisce così per 3-2 in favore della squadra allenata da Christian Ilzer. Ora per i bianconeri altri due giorni di allenamento in Austria prima di partire per la Francia, dove sabato affronteranno il Lens in un nuovo test match.

TABELLINO

STURM GRAZ – UDINESE 3-2

Marcatori: 9’ pt Kiteishvili (S), 39’ pt Yeboah (S), 46’ pt Pussetto (U), 12’ st Forestieri (U), 31’ rig. Kuen (S)

STURM GRAZ PRIMO TEMPO (4-3-1-2): Siebenhandl; Jäger, Affengruber, Wüthrich, Prass; Hierländer, Gorenc-Stankovic, Sarkaria; Kiteishvili; Yeboah, Jantscher.

STURM GRAZ SECONDO TEMPO (4-3-1-2): Schützenauer; Gazibegovic, Geyrhofer, Komposch, Dante; Stückler, Schabanhaxhaj, Sarkaria (19’ st Trummer); Kuen; Lanh, Ljubic. All: Ilzer.

UDINESE (3-5-2): Silvestri (1’ st Padelli); De Maio, Nuytinck (19’ st Maset), Zeegelaar (1’ st Samir); Matos (1’ st Makengo), Arslan (1’ st Jajalo), Walace, Pereyra (45’ st Ianesi), Udogie (19’ st Micin); Pussetto (1’ st Okaka), Gonzalez (1’ st Forestieri). A disp: Scuffet, Fedrizzi, Kubala, Teodorczyk. All: Gotti.