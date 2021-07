Amichevoli, vittoria con tanti gol per Genoa, Verona e Venezia. Parma ko col Bochum

Vincono anche Salernitana e Sassuolo ma con punteggio meno largo

Si sono disputate nel pomeriggio diverse amichevoli che hanno visto in campo alcune delle venti squadre di Serie A. Per la B in campo Buffon con il Parma che è stato sconfitto dal Bochum per 1-0 a Bressanone.

GENOA - Dopo la passerella con i dilettanti del Fc Stubai (5-0), sotto con il secondo test stagionale. Per un collaudo più impegnativo, oggi lo stadio della Sportplatz di Neustift ha ospitato l’amichevole con una selezione del Fc Wacker Innsbruck finita con la vittoria per 4-1 della compagine ligure. Al 3′ i rossoblu passano in vantaggio grazie a Destro. Al 20′ raddoppio rossoblu con Shomurodov, preciso a battere Gabl con tocco sotto. Assist di Eboa Eyango. Al 52′ accorcia le distanze il Wacker con un tiro da fuori, su infortunio del portiere. Al 53′ dentro Kallon e fuori Favilli. Al 71′ il Genoa trova il gol del 3-1 grazie a uno slalom di Agudelo, autore del tris. Fuori Czyborra, Kallon e Agudelo: dentro Cambiaso, Bianchi e Jagiello. Al 77′ gol del 4-1 porta la firma del centrocampista polacco, che arriva su un traversone di Buksa insieme a Bianchi ma è più lesto ad appoggiare il pallone in rete.

SALERNITANA - Seconda amichevole nel ritiro di Cascia per la Salernitana di Fabrizio Castori. Avversario di turno è stata la Sambenedettese, squadra di Lega Pro che al momento è esclusa dal campionato. A vincere è stata la squadra campana con il punteggio di 3-2. Al 15' la Salernitana passa in vantaggio con Schiavone su calcio di rigore. Nella ripresa la Sambenedettese trova il gol del pareggio col centrocampista Casella. Al 10' della ripresa la squadra marchigiana ribalta il risultato e si porta sul 2-1. Gol siglato dal centrocampista Fazzi su calcio di rigore. Al 21' Kristoffersen firma il 2-2 provvisorio. Al 75' la Salernitana ribalta il risultato, ancora Schiavone su rigore.

VERONA -Secondo match a carattere amichevole dei gialloblù nel ritiro di Primiero. Nel pomeriggio di oggi, il Verona ha battuto il Real Vicenza presso il Centro Sportivo intercomunale di Mezzano con il punteggio di 5-0.

Tabellino

HELLAS VERONA-REAL VICENZA: 5-0

Marcatori: 24' pt Bragantini, 29' pt Casale, 9' st e 15' st Cancellieri, 45' st Ragusa.

HELLAS VERONA: Pandur (dal 1' st Berardi), Casale (dal 16' Amione), Veloso (dal 16' st Turra), Faraoni (dal 1' st Ruegg), Lazovic (dal 16' st Terracciano), Kalinic (dal 16' st Stepinski), Bessa (dal 16' st Ragusa), Tameze (dal 36' st Bragantini), Ceccherini (dal 16' st Coppola), Magnani (dal 16' st Cetin), Bragantini (dal 1' st Cancellieri).

A disp.: Borghetto, Zaccagni.

All.: Di Francesco.

REAL VICENZA: Belluco (dal 1' st Fortin, dal 23' st Sarro), Gomiero (dal 32' st Afetor), Dal Dosso (dal 32' st Gevorkjian), Daguerre (dal 32' st Sheta), Meneghetti, Tozzo, Lugtmeier (dal 32' st Rom), Cardoso (dal 1' st Lushchayev), Maistro (dal 1' st Ferrara P.), Popalzay (dal 32' st Candelaresi), Ferrara S..

All.: Zenorini.

Arbitro: Bordin (Bassano del Grappa)

Assistenti: Marchetti (Trento) e Torresan (Bassano del Grappa)

SASSUOLO - Prosegue la prima fase di preparazione del Sassuolo Calcio nel ritiro estivo di Vipiteno. Nel pomeriggio i neroverdi hanno disputato una partita in famiglia a ranghi misti su tre tempi: due le reti messe a segno, entrambe portano la firma di Jeremie Boga.

VENEZIA - Successo per 15-0 dei lagunari contro la Top11 Radio Club. Più che una sgambata per la squadra di Zanetti.

Tabellino

VENEZIA FC (1°tempo): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Galazzi; Peretz, Tessmann, Heymans; Aramu, Forte, Di Mariano.

VENEZIA FC (2°tempo): Bertinato; Ebuehi, Remy, Molinaro, Schnegg; Crnigoj, Fiordilino, Dezi; Johnsen (70’Jorge), Karlsson, Bjarkason. All. Zanetti

TOP 11 RADIO CLUB 103: Miot (60′ Zambelli); Battaiola, Bressan, Tormen(60’Nwoke), Marcon, Colle(60’Paolin), Fiori (60’De Silvestro), Lise (Mazzoleni), Shyyka (60’Peruz), Pedrini, Ackon. A Disp. Zambelli, Nwoke, Paolin, De Silvestro, Mazzoleni, Peruz. All. Cassol

Arbitro: Branzoni

2’GOL VENEZIA FC! Heymans da sinistra serve sulla corsa Galazzi che dal fondo mette in mezzo per Mazzocchi, che incrocia al volo di piatto ed insacca!

5′ GOL VENEZIA FC! Bel filtrante di Heymans per Di Mariano che sulla trequarti anticipa il portiere avversario e realizza il raddoppio!

15′ GOL VENEZIA FC! Splendido assist in profondità di Galazzi per Forte, che di sinistro incrocia sul secondo palo! 3-0 per gli arancioneroverdi!

18′ GOL VENEZIA FC! Peretz insacca di testa da distanza ravvicinata su corner da sinistra di Aramu!

22′ GOL VENEZIA FC! Aramu confeziona un nuovo assist al bacio per Di Mariano, che da sinistra insacca a giro di destro su secondo palo!

30′ GOL VENEZIA FC! Forte ruba palla sulla destra e serve sulla corsa Peretz, che salta con un dribbling Bressan ed incrocia sul secondo palo di destro! 6-0 per il Venezia FC!

34′ GOL VENEZIA FC! Corner di Aramu da destra e Tessmann segna di testa la rete del 7-0!

40′ GOL VENEZIA FC! Perfetto cross di Mazzocchi da destra per Forte, che impatta con grande tempismo di testa e mette alle spalle di Miot!

42′ GOL VENEZIA FC! Forte entra in area sulla sinistra e serve basso Di Mariano, che segna con un preciso destro! 9-0 per gli arancioneroverdi!

50′ GOL VENEZIA FC! Schnegg mette in mezzo dalla sinistra per Karlsson che attacca bene il primo palo e insacca!

57′ GOL VENEZIA FC! Corner da sinistra di Schnegg per la testa di Ebuehi che infila Miot di potenza! 11-0 per il Venezia!

68′ GOL VENEZIA FC! Johnsen scatta sulla sinistra e serve Karlsson al centro, che insacca di prima!

70′ GOL VENEZIA FC! Dezi si destreggia in area e insacca con un cucchiaio!

75′ GOL VENEZIA FC! Corner da destra di Dezi, la palla giunge a Karlsson che con una precisa zampata supera Zambelli!

76′ GOL VENEZIA FC! Ancora Karlsson a segno di testa! 15-0 per il Venezia FC!

SERIE B - Il Parma ha giocato in amichevole a Bressanone contro il Bochum neo promosso in Bundesliga. E' finita con la vittoria della compagine tedesca per 1-0. Decisivo un gol di Chisbah a 14' dalla fine. Questo il tabellino:

Parma-Bochum 0-1

31′ st Chibsah

Parma Calcio 1913 Buffon (1′ st Rinaldi), Sohm (1′ st Busi), Balogh (1′ st Dierckx), Valenti (1′ st Iacoponi S), Gagliolo (1′ st Vaglica), Kucka (1′ st Camara), Man (1′ st Sits), Brunetta (1′ st Hernani), Benedyczak (1′ st Marconi), Juric, Iacoponi D. (1′ st Brugman). A disposizione: Rinaldi, Turk, Busi, Dierckx, Brugman, Iacoponi S, Vaglica, Sits, Camara, Marconi, Hernani. All.: Maresca

Vlf Bochum Riemann, Gamboa, Soares (1′ st Leitsch), Decarli, Osterhage, Losilla (1′ st Chibsah), Asano, Antwi-Adjei, Tesche, Lampropoulos, Ganvoula (1′ st Novothny). A disposizione: Masovic, Zoller, Chibsah, Novothny, Holtmann, Pantovic, Hartwig, Leitsch, Ernst, Grave, Kotchap. All.: Reis A disposizione: Rinaldi, Turk, Busi, Dierckx, Brugman, Iacoponi S, Vaglica, Sits, Camara, Marconi, Hernani. All.: Maresca

Vlf Bochum Riemann, Gamboa, Soares (1′ st Leitsch), Decarli, Osterhage, Losilla (1′ st Chibsah), Asano (13′ st Masovic), Antwi-Adjei (13′ st Zoller), Tesche (13′ st Holtmann), Lampropoulos, Ganvoula (1′ st Novothny). A disposizione: Masovic, Zoller, Chibsah, Novothny, Holtmann, Pantovic, Hartwig, Leitsch, Ernst, Grave, Kotchap. All.: Reis

Arbitro: Nicolini (Can C)

Assistenti: Regattieri, Cavallina

Angoli: 1-4

Recuperi: 2′, 1′