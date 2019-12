Amoruso bacchetta Cristiano Ronaldo: “Si trascina per il campo…”

Continua il momento no di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus, anche in occasione della gara contro il Sassuolo, ha offerto una prestazione opaca, malgrado sia andato a segno dal dischetto. Del portoghese, a Sky, ha parlato l’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso.

CR7 – “Da un mese a questa parte Cristiano si trascina per il campo, non salta l’uomo e non incide neanche sotto porta. Dovrebbe avere l’umiltà di capire che, a una certa età, è più importante riposare che giocare. La sua è una gestione complicata, ma sono convinto che possa fare ancora la differenza”.