Ancelotti avvisa il Milan: “Deve stare attento agli allenatori scarsi”

Carlo Ancelotti ha sicuramente fatto la storia del Milan. Con i rossoneri l’allenatore di Reggiolo ha vinto 2 Champions League, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, 2 Supercoppe Europee e un Mondiale per club. Un curriculum per niente male.

ALLENATORI SCARSI – Durante una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, Ancelotti ha voluto avvisare il suo ex club: “Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri. Fortunatamente ne hanno scelti tanti bravi, la fortuna di un allenatore è legata a una società di essere solida”. Alla domanda su Ragnick, l’attuale manager dell’Everton ha risposto: “Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la sua metodologia non la conosco”.