Ancelotti, clamoroso: Maldini lo vuole al Milan

I problemi al Napoli e l’amore, incondizionato e mai passato, per il Milan. Carlo Ancelotti potrebbe tornare a vestire i panni rossoneri. Sarebbe questa l’intenzione della dirigenza del Diavolo, ed in particolar modo di Paolo Maldini. Riportare l’allenatore di Reggiolo a Milano per rialzare la testa e l’onore del club.

Secondo quanto afferma Tuttosport, i prossimi due impegni del Napoli potrebbero essere decisivi per il futuro dell’allenatore alla guida degli azzurri. In caso di rivoluzione, ecco che Maldini lo porterebbe subito al Milan con la possibilità, da parte di Ancelotti, di battere il record di Nereo Rocco come allenatore con più presenze in rossonero: al momento sono 459 a 420.